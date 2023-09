Giovane accoltellato nella notte in via Padova a Milano

Un 19enne egiziano è stato soccorso nella notte, intorno alle 3.10, in via Padova, con ferite da taglio al torace e alla mano destra. Oltre agli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, ai quali però il giovane non ha fornito alcun indizio sul suo aggressore, che potrebbe essere un connazionale. Trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda, il 19enne non è in pericolo di vita.





