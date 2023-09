F1: autodromo Monza, danni maltempo risolti a tempo record

I danni del maltempo delle scorse settimane "sono stati affrontati a tempo di record per consegnare la parte di Parco che ci compete agli spettatori".

Giuseppe Redaelli, presidente di Sias, spiega come la società che gestisce l'autodromo sia intervenuta per rendere fruibile il Parco in cui il circuito si sviluppa, dopo la perdita di 20mila alberi abbattuti dal vento del nubifragio di fine luglio.

"L'intera area ha sofferto, ma abbiamo rimesso tutto in sesto.

Ringraziamo il territorio e la Regione, sappiamo qual è il ritorno di immagine che offre il Gp - conclude - , con gli occhi del mondo addosso".



