F1: Alesi, le Ferrari combatteranno per la pole position

"Correre a Monza è una grande responsabilità per un pilota della Ferrari, ma la pressione e le grandi aspettative dei tifosi ti danno forza per spingere di più". Jean Alesi, ex pilota del Cavallino e oggi ambasciatore della Formula 1, è sicuro che "Leclerc e Sainz potranno lottare per la pole position. Charles, che qui ha vinto nel 2019, sa cosa si prova a salire sul podio con la Rossa".

Alla presentazione del trofeo Pirelli per il vincitore della gara, realizzato dall'artista italiana Ruth Beraha, il francese prosegue: "La Ferrari è un team nazionale, per i supporter italiani è una religione".



