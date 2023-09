Equitazione: salto ostacoli, l'Italia manca il pass per Parigi

Niente pass olimpico per l'Italia per ora nel salto a ostacoli. Ai Campionati Europei di Milano, non è riuscita a strappare uno dei tre pass in palio per Parigi 2024 in palio. Le prime due giornate di gare avevano fatto ben sperare, con gli azzurri sesti nella provvisoria a squadre dietro a Svizzera e Austria ma davanti alla Spagna. Oggi però l'Italia, dopo una giornata complicata, è scivolata in fondo alla classifica. Delusione tra il pubblico e nell'entourage della nazionale.

Emanuele Gaudiano, con Crack Balou già in affanno ieri, è stato eliminato. Alberto Zorzi con Highlight W, ha ripetuto le 5 penalità di ieri. Svizzera e Austria hanno mantenuto il distacco sugli Azzurri, mentre la Spagna, con i due percorsi netti di Armando Trapote e Tornado VS e Manuel Fernandez Saro, ha ribaltato a suo favore la situazione. Giornata 'no' soprattutto per Emanuele Camilli e Odense Odeveld con otto penalità dopo i due netti delle giornate precedenti. Le nove penalità di Giampiero Garofalo con Max van Lentz Schrans hanno poi portato il punteggio dell'Italia a 67.26, decima tra le dieci squadre in finale.

In chiave olimpica, tuttavia, le speranze azzurre non sono ancora del tutto perse, seppur affidate all'ultima chance della finale della FEI Nations Cup di Barcellona per la quale l'Italia è stata 'ripescata'.



