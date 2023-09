Equitazione: Europei salto ostacoli, oro alla Svezia

Trionfa la Svezia agli Europei di salto a ostacoli in corso a Milano La squadra scandinava è salita sul gradino più alto del podio con 9.51 penalità complessive grazie al quartetto formato da Henrik von Eckermann (Iliana), Wilma Hellstrom (Cicci BJN), Jens Fredricson (Markan Cosmopolit) e Rolf Goran Bengtsson (Zuccero), chef d'equipe Henrik Ankarcrona. Il podio è stato completato da Irlanda (18.00) e Austria (22.77).

I tre pass olimpici in palio, traguardo ambito dall'Italia ma non centrato (40.42), sono stato conquistati da Austria, Spagna (25.59) e Svizzera (25.92), quinta e sesta nella classifica assoluta.

Domani giornata di riposo per i finalisti ma il campo di gara sarà in piena funzione: sono previsti il Graziano Mancinelli Grand Prix e nel pomeriggio l'Equestrian Show.



