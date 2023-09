L'Atalanta ha comunicato la cessione di Ebrima Colley agli svizzeri dello Young Boys con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. La punta nazionale del Gambia, classe 2000, dopo due titoli (2019, 2020) e una supercoppa Primavera (2019) in nerazzurro e 5 presenze in prima squadra ha sempre giocato a titolo temporaneo con Verona, Spezia e nell'ultima stagione al Fatih Karagümrük in Turchia.





