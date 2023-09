L'Atalanta ha ufficializzato la cessione al Frosinone, a titolo temporaneo secco (senza diritto di riscatto) fino al 30 giugno 2024, di Caleb Okoli. Il difensore classe 2001 lascia dopo una sola stagione da 17 presenze in prima squadra a ruota di due annate sempre in prestito alla Spal e alla Cremonese.

Nel settore giovanile della Dea dal 2016, il nazionale italiano Under 21 vi ha vinto due titoli (2019, 2020) e una Supercoppa Primavera (2019).



