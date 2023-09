Al parco di Monza sarà piantato un albero per ogni pilota del Gp

Un albero piantato nel parco di Monza per ogni pilota che corre nell'autodromo: in occasione del gran premio d'Italia di Formula 1 di domenica: arriva così anche una iniziativa ecologica di cui sono protagonisti i carabinieri.

L'arma, più precisamente il comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari con il raggruppamento Carabinieri Biodiversità è presente nella FanZone, allestita all'autodromo, con dieci stand che compongono il Villaggio della Biodiversità.

E oggi pomeriggio alle 17, poi, al parco sarà piantato un albero per ogni pilota, si tratta di giovani piante fornite dai Centri Nazionali per la Biodiversità dei carabinieri. Un modo per mitigare le emissioni di anidride carbonica della gara, ma anche simbolicamente per segnare il recupero delle zone del parco danneggiate dal nubifragio dello scorso luglio.

Alla messa in dimora delle piante saranno presenti fra gli altri il presidente e amministratore delegato di Formula 1, Stefano Domenicali, il Segretario Generale ACI, Gerardo Capozza, del presidente dell'Autodromo Giuseppe Redaelli e del comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia, Gen. B.

Simonetta De Guz. Il progetto infatti prende spunto dal protocollo d'intesa siglato tra l'Automobile Club Italia (Aci) e Arma dei Carabinieri, per la realizzazione di una campagna di comunicazione condivisa su educazione e sicurezza stradale e per l'attuazione di una strategia a difesa dell'ambiente



