Afrobrix Festival, musica e cultura in nome dell'afrodiscendenza

Al via dal'8 al 10 settembre, al Centro Comboni di Brescia, la quarta edizione di Afrobrix, il primo festival italiano dedicato all'afrodiscendenza. Musica, cultura, arte e cinema per valorizzare tutte le realtà afro discendenti e afroeuropee, partendo dal contesto socio-culturale in cui queste vivono. Nel cast la formazione alternative rap Death of Autotune guidata dal cantante di origine ghanese Mr RowBrown, i CousCous a Colazione della italo-mozambicana Wilma Fatima Matsombe, la musicista neo-soul senese di origini camerunensi Lüzai, il rapper Heartman, i Couleurs d'Afrique, i congolesi Lokito! e gli afo-brasiliani Pretobras. Sul palco anche otto artisti emergenti selezionati dalla cantante bresciana di origini senegalesi Awa Sané, dal manager musicale veronese di origine ghanese Baisel Kodjo e dal rapper bresciano di origini nigeriane Tommy Kuti.

Durante l'evento anche DJ set, slam poetry, stand enogastronomici africani e di artigianato tradizionale. Gli appuntamenti continuano dal 10 al 12 novembre con Afrobrix Film Festival.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA