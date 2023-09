A Milano la terza edizione dell'Infiorata di via della Spiga

Da oggi e fino a domenica 3 settembre, cittadini e visitatori potranno ammirare a Milano la terza edizione di 'Semina - l'Infiorata di via della Spiga'. Una mostra a cielo aperto realizzata dall'Associazione Maestri Infioratori di Noto lungo 100 metri di strada nel cuore del Quadrilatero milanese. L'iniziativa è promossa da Hines - società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare - con i patrocini del Comune di Milano e del Comune di Noto, e quest'anno anche con il sostegno di numerosi "brand partner".

Oltre 50 artisti hanno donato alla città la loro arte con 10 tele realizzate con oltre 200 mila fiori.

"Dopo le prime due edizioni, che hanno visto il contributo del mondo dei creativi e della moda, quest'anno 'Semina' - spiega Hines - propone un innovativo punto di vista al dibattito tra l'intelligenza umana e quella artificiale, suggerendo nuove prospettive per la città del futuro, raccontata attraverso suggestive immagini floreali e i versi di 5 "parolieri" della musica italiana".

"Semina", afferma Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines in Italia, "è diventata ormai un evento che guarda oltre via della Spiga: partendo dal cuore del Quadrilatero, è un appuntamento che si rivolge alla città per celebrare la fioritura di Milano, che ogni anno cresce e si rinnova. L'Infiorata continua quindi a seminare idee originali e si arricchisce di nuovi significati collettivi - aggiunge Abbadessa - in linea con il nostro costante impegno nella creazione di sinergie tra il tessuto urbano, le istituzioni e la sua comunità per percorrere insieme il cammino di sviluppo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA