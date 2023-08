Un secolo di storia di Pavia in una mostra di fotografie

Oltre cento scatti stampati su carta fotografica di alta qualità (con formati di 100 x 200 centimetri e 100 x 150 centimetri), pannellati e incorniciati che permetteranno al visitatore di "viaggiare nel tempo" ripercorrendo oltre un secolo di storia pavese. E' quanto si potrà ammirare nella mostra "Pavia in luce", organizzata dallo Studio Fotografico Trentani con il patrocinio del Comune. Ad ospitarla, dal 1° al 29 settembre, sarà lo Spazio per le Arti Contemporanee del Broletto.

Saranno esposte le immagini poetiche dei primi del '900, le tragiche istantanee della Seconda guerra mondiale, la ricostruzione del Ponte Coperto, il rilancio industriale per arrivare, infine, ai giorni nostri con la sofferenza del Covid ma anche con la forza e la resilienza dei pavesi di fronte alle avversità.

Le immagini provengono dall'archivio dello Studio Trentani e comprendono ben tre generazioni di fotografi: Luigi Trentani, nato a Pavia nel 1908, che con grande passione rese il suo lavoro un'arte, tramandandolo poi al figlio Edy e oggi alla nipote Claudia, che gestisce l'azienda di famiglia e ha voluto fortemente questa mostra per riflettere sull'importanza che ha la memoria. Ogni fotografia è accompagnata da una ricercata didascalia (tra storia e poesia), grazie alla collaborazione dello storico Pier Vittorio Chierico, che insieme a Claudia Trentani ha curato il volume che raccoglie gli scatti.

L'esposizione risponderà anche a uno scopo benefico-artistico: gran parte delle foto, che sono pezzi unici e hanno preso parte all'esposizione per i 70 anni del Ponte Coperto, saranno messe in vendita e parte del ricavato verrà destinato all'operazione di restauro della statua di San Giovanni Nepomuceno, collocata nella cappellina sul Ponte Coperto.

L'inaugurazione è in programma venerdì 1° settembre alle 18.30.

la mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21 (resterà chiusa il 12-18-19-25-26 settembre).



