Un decesso per West Nile in Brianza

"Nella giornata di ieri siamo stati contattati da Ats Brianza che ci ha comunicato un caso di decesso che ha avuto come concausa il virus West Nile. Il contagio, con tutta probabilità, è avvenuto attraverso una puntura di zanzara". Ad annunciarlo, sulla propria pagina ufficiale Facebook, è il Comune di Seregno (Monza Brianza).

In via precauzionale - d'intesa con le autorità sanitarie - il Comune rende noto di aver provveduto a programmare per questa sera una disinfestazione straordinaria nelle via Palanzone, Verdi (dal n. 209 fino al confine con Giussano), Cervino, Vicinale della Foinera (dal civico n. 67 fino al confine con Giussano). L'intervento sarà eseguito a partire dalle ore 20.

Per i residenti delle zone interessate, il Comune invita a ️ "tenere chiuse porte e finestre durante le operazioni di disinfestazione; evitare la presenza di persone e animali durante la disinfestazione;️ raccogliere frutta e verdura prima del trattamento, in caso contrario non raccogliere e mangiare le stesse per i successivi 30 giorni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA