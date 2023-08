Sala: 'La conta dei danni per il maltempo supera i 60 milioni'

Supera i 60 milioni di euro la conta dei danni, ancora non definitiva, provocati dal maltempo a Milano. "È stato fatto uno sforzo straordinario - ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala, che oggi ha riunito chi ha lavorato per riportare la situazione alla normalità dopo i danni del nubifragio -. Mille persone hanno lavorato in agosto ogni giorno per fare in modo che la città potesse riprendere a muoversi e lavorare dopo la pausa estiva. Ringrazio ciascuno di loro. Sottolineo la capacità di coordinamento del Comune che ha evitato sprechi di tempo e risorse, massimizzato il lavoro di tutti ed efficientato i tempi. Milano ha subito danni ingenti che ancora stiamo finendo di quantificare ma che superano senz'altro i 60 milioni di euro".





"Dal dramma abbiamo saputo tirare fuori il meglio - ha osservato il sindaco -, penso ad esempio a quanto abbiamo fatto per gestire tonnellate di legno non come rifiuto, ma come risorsa. Vanno infine ringraziati tutti i cittadini e le cittadine che parteciperanno alla pulizia dei luoghi con i gruppi di volontariato partiti ieri".



