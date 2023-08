Opera San Francesco, ultimamente lunghe code per la mensa

"La fila di persone che attendono di entrare alla Mensa di OSF in questi giorni è molto lunga. Sabato a pranzo sono stati oltre 1600 gli accessi". Lo segnala l'Opera San Francesco, che pubblica sui suoi canali social una fotografia della lunga coda che si è formata all'ora di pranzo in corso Concordia, a Milano.

"Sono tante - si legge in un altro post di Opera San Francesco - le persone che ogni giorno hanno bisogno di recarsi al Poliambulatorio di OSF per ricevere cure. In media sono 120 le visite garantite grazie ai medici volontari di Opera San Francesco. Il Servizio è gratuito, come tutti quelli offerti in OSF. La salute è un diritto di tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA