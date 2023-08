Nel futuro del riso a tavola sempre più sushi e insalate

Serve fare di più per spingere il consumo del riso italiano. Partendo, in particolare, dal supermercato, dando ai clienti più stimoli, anche in termini di ricette e suggerimenti culinari, all'acquisto. Il dato emerge da una ricerca dell'Ente Risi e Ente Fiera di Isola della Scala e Consorzio di Tutela della I.G.P. Riso Nano Vialone Veronese.

Nella fotografia scattata dagli "Stati generali del riso" emerge che risotti e insalate di riso vanno per la maggiore, mentre tra i ragazzi spopola il sushi che è entrato, dirompente, in un sistema alimentare ormai globalizzato. Un comparto solido, quello della risicoltura "che deve però - cita una nota di ente Risi - rimanere al passo sia nel rapporto con il giovane consumatore, sia nelle opportunità offerte dalla ricerca scientifica e dalle Tecniche di Evoluzione Assistita".

Secondo i dati, il 60% degli italiani consuma riso almeno una volta alla settimana a casa. Non mancano dati interessanti: "se oggi il riso è soprattutto risotto e insalate di riso, gli italiani si mostrano interessati alla crescita del consumo di ripieni, sformati, di torte/dolci al riso, di piatti unici come la paella o come la tiella riso patate e cozze" rimarca Cosimo Finzi, direttore AstraRicerche. "Tra i giovani spopolano le preparazioni orientali, soprattutto sushi. Ci si aspetta qualcosa di più da parte dei grandi produttori: "Non tanto una riduzione del prezzo o risi con tempi di cottura ridotti, bensì suggerimenti per ricette originali e la diffusione della conoscenza di varietà di riso meno note".



