Messina, 'Mirotic gesto d'amore di Armani, è responsabilità'

Primi allenamenti per l'Olimpia Milano e prime parole stagionali per Ettore Messina che ringrazia la proprietà per il colpo dell'estate, Nikola Mirotic, mvp 2022 di Eurolega. "Se è arrivato qui - spiega il coach dell'EA7 nella secondaria del Forum -, lo dobbiamo all'impegno del signor Armani e del signor Dell'Orco, uno sforzo non solo economico ma un vero gesto d'amore per la squadra. Credo che la serietà che abbiamo dimostrato in questi anni, il modo in cui cerchiamo di fare le cose abbia avuto un suo valore, oltre alla presenza di alcuni giocatori di riferimento. E' un motivo di orgoglio e responsabilità, che c'è quando arriva un giocatore così. Sai che devi fare le cose nel modo migliore possibile.

Mirotic è un ragazzo molto religioso, empatico, legato alla famiglia: si pone bene con tutti, è tutto tranne una super stella ma in campo ha il killer instinct".

Mirotic è il fiore all'occhiello dell'ennesima campagna acquisti faraonica: Maodo Lo, Flaccadori, Bortolani, Caruso, Poythress e Kamagate si uniranno allo zoccolo duro del passato - composto da senatori come Melli, Hines e Shields - per cercare di tornare ai playoff di Eurolega e servire il tris scudetto.

"Dell'anno scorso - spiega Messina - vorrei portarmi dietro la coesione del gruppo, mentre eviterei infortuni e le nove sconfitte consecutive. Sarà una stagione logorante, dopo i Mondiali, con tanti doppi turni e senza pause fino a febbraio.

Per questo ci serve un roster lungo". Il ritiro di Datome ("resta con noi con un ruolo da definire ma porta con sé tanto rispetto") lascerà più spazio ai giovani azzurri come Caruso e Bortolani. "Ne ho lanciati tanti nella mia carriera - ricorda Messina -, penso a Ginobili, Jaric e Bargnani. Io i giovani bravi li faccio giocare, ma devono stare in campo con personalità. Se hai bisogno del pannolino, non puoi giocare".





