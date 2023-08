La musica del Blue Note sale sul tram e scende in strada

Per l'inaugurazione della stagione 2023-2024, la musica del Blue Note sabato 9 settembre invadera' Milano su un tram storico e con una marching band.

Il trio Bonavita-Iasko-Pace si esibirà per tutta la durata del percorso a bordo del tram, mentre la marching band Bandakadabra scenderà una prima volta in Piazza 24 Maggio per proseguire a piedi fino alla Darsena e una seconda volta nei pressi della Stazione Garibaldi.

Il tram partirà alle 13:30 da Porta Genova dove i primi passanti potranno salire a bordo per sperimentare un viaggio immersivo nel jazz e non solo. L'arrivo in Piazza 24 Maggio è previsto per le 13:45 dove chi vorrà potrà scendere per assistere al concerto itinerante della marching band Bandakadabra, in cammino verso la Darsena. Gli altri potranno continuare il tour a bordo del tram che, attraverso Via Cantù, Piazza Fontana e Piazza Castello, riporterà i viaggiatori nuovamente in Porta Genova: il tour verrà ripetuto fino alle ore 15:45 con tappe ogni 10 minuti.

Il tram terminerà la sua corsa nei pressi della Stazione Garibaldi alle 16:45. Da qui la marching band proseguirà il suo cammino in Corso Como fino a raggiungere Piazza 25 Aprile per la chiusura dello show.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA