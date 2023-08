Il racconto dell'armistizio per immagini a Milano

Un ragazzino italiano regala un mazzo di fiori a un carrista americano alla periferia di Roma, come omaggio per ringraziarlo della liberazione della città. E' una delle foto della mostra "8 settembre '43. La liberazione d'Italia - La sconfitta dell'Asse in Nord Africa e dei Nazifascisti in Italia negli archivi fotografici di stato americani, polacchi e tedeschi", che apre l'8 settembre al centro "la Casa di Vetro" di Milano.

L'esposizione - nell'anniversario dell'armistizio - è curata dal Alessandro Luigi Perna, esperto di storia della fotografia e di storia contemporanea ed è un'iniziativa di History & Photography - La Storia raccontata dalla Fotografia, il progetto analogico e digitale rivolto al grande pubblico e a scuole e università che ha per obiettivo valorizzare gli archivi storici iconografici, renderli fruibili al grande pubblico e supportare l'insegnamento della storia contemporanea attraverso le immagini fotografiche.

Composta di 65 fotografie, l'esposizione ripercorre brevemente gli eventi che hanno portato alla sconfitta delle armate italiane e tedesche in Nord Africa per poi soffermarsi approfonditamente sull'invasione alleata della Sicilia, l'armistizio dell'8 settembre del 1943 e gli eventi che sono seguiti fino alla liberazione dell'Italia dalle forze nazifasciste.

Le immagini provengono in gran parte dagli archivi di stato americani, in particolare Library of Congress, U.S. National Archives, U.S. Navy e U.S. Army.



