Da 7 a 9 settembre a Brescia 46esimo Rally 1000Miglia di Aci

Il Rally 1000 Miglia, una delle manifestazioni sportive più importanti di Brescia, torna dal 7 al 9 settembre per la sua 46^ edizione. Organizzato dall'Automobile Club Brescia, l'evento sarà il sesto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023 valido anche come Coppa Rally di 2^ Zona con coefficiente 1.5.

L'evento partirà con quasi 190 equipaggi iscritti e tutti i più importanti piloti italiani che, nonostante i giochi per il campionato piloti siano già chiusi, non hanno voluto mancare al round bresciano che rappresenta una delle eccellenze motoristiche italiane. Il rally inizierà giovedì 7 con le procedure di verifica e accenderà i motori venerdì 8 con lo shakedown, o prove libere, e quindi con la partenza vera e propria e la prima prova speciale, la Power Stage "Valle Sabbia Dall'Era Valerio". Le vetture sfileranno poi in Piazzale Arnaldo a Brescia per la cerimonia di partenza. Sabato 9 settembre la tappa più lunga con quattro prove da ripetere per quattro volte tra cui la lunga "Pertiche" di oltre 26 chilometri. Arrivo dalle 18 nuovamente in Piazzale Arnaldo. Parco assistenza, centro direzionale e centro classifiche saranno ospitati al Centro Fiera di Montichiari, aperto al pubblico gratuitamente. Tutte le informazioni sono su rally1000miglia.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA