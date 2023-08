Ufficiale, Pavard è un giocatore dell'Inter

Ora è ufficiale, Benjamin Pavard è un nuovo giocatore dell'Inter. Lo ha confermato la società nerazzurra, con un comunicato, dopo le visite mediche svolte oggi dal giocatore. "Il difensore francese classe 1996 arriva a titolo definitivo dal Bayern Monaco", ha spiegato il club in una nota sul sito, senza tuttavia specificare la durata del contratto con il giocatore (un accordo che dovrebbe essere quinquennale), in una operazione da circa 30 milioni di euro.

"Duttilità, esperienza e tanta voglia di vincere: Pavard è pronto a portare tutta la sua classe anche in nerazzurro", ha concluso l'Inter.

Il Bayern ha confermato l'operazione, salutando il giocatore con una dichiarazione del Ceo del club bavarese, Jan-Christian Dreesen: "Grazie Benji! Vorremmo ringraziare Benjamin Pavard per quattro anni di grandi successi insieme. Rispettiamo il suo desiderio di una nuova sfida e per questo abbiamo concordato il passaggio all'Inter. Gli auguriamo tutto il meglio e tanti successi per il suo futuro in Serie A in Italia".



