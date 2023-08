Torna in Brianza MedFest, il festival dedicato al Medioevo

Prende il via venerdì primo settembre la seconda edizione del MedFest, il festival dedicato al Medioevo: 19 appuntamenti tra concerti musicali, spettacoli teatrali, incontri culturali e proiezioni cinematografiche, che si alterneranno fino al 23 settembre in dieci diversi comuni delle province di Lecco e di Monza e Brianza. L'evento è promosso dall'Associazione Res Musica con la direzione artistica di Ancilla Oggioni, Angelo Rusconi e Gerolamo Fazzini.

"La 'missione' di MedFest - spiega Angelo Rusconi, presidente di Res Musica - è valorizzare il patrimonio storico-artistico del Medioevo nel territorio lombardo, mediante iniziative a taglio interdisciplinare, che coniugano la musica con il teatro, il cinema con il dibattito e l'approfondimento culturale, colmando così un vuoto, tanto sensibile quanto preziosa è l'eredità medievale nella regione".

"Una novità - sottolinea Ancilla Oggioni - è l'approfondimento di temi forti quali la visione medievale dell'Apocalisse e l'arte dei giullari. Il programma si sviluppa in edifici sacri e profani, comprese sedi informali quali piazze e strade, con l'intento di coinvolgere nuove fasce di pubblico".

L'anteprima del festival sarà venerdì 1 settembre (ore 21) nella Chiesa di San Giorgio a Mandello del Lario e domenica 3 settembre (ore 17) nella Basilica dei SS. Pietro e Paolo in Agliate a Carate Brianza con il concerto di canti del culto mariano nel Mediterraneo "Maria nostra" a cura dell'Ensemble Irini, diretto da Lila Hajosi.

Giovedì 7 settembre (ore 21) al Palazzo delle Paure di Lecco la conferenza di apertura "Marckalada - Quando l'America aveva un altro nome" con Paolo Chiesa, docente di Letteratura latina medievale e Filologia mediolatina all'Università Statale di Milano e autore di un saggio storico, da cui emerge come - sulla base di un'opera scritta da un frate milanese del '300 - già un secolo e mezzo prima del viaggio di Colombo, in Italia si conoscesse l'esistenza dell'America.



