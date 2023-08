MM Milano vince progetto per metropolitana a Tel Aviv

MM spa - con i partner Dana Engineering, Yaniv Zohar Engineering e Levy-Shtark Zilberstein Consulting Engineering - si è classificata al primo posto della gara internazionale per il progetto della linea 1, la prima delle tre nuove linee di metropolitana che saranno costruite a Tel Aviv. A darne notizia è oggi una nota di MM.

L'appalto, messo a bando dal Metropolitan Transit System Ltd, l'ente governativo per lo sviluppo dei trasporti, riguarda i servizi di ingegneria, dalla progettazione alla direzione lavori e collaudo della M1, con supervisione dell'intera commessa.

Secondo quanto previsto, la linea misurerà 85 chilometri di lunghezza con 62 stazioni, 2 depositi, collegando 14 municipalità. Per un costo complessivo di circa 20 miliardi di euro.



