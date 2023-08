In Valmalenco torna il Dreamland Festival

Salmo, Rose Villain e Afrojack sono i protagonisti della nuova edizione di Dreamland Festival, che torna venerdì 8 e sabato 9 settembre a Lanzada, in provincia di Sondrio, in Valmalenco.

Si comincia venerdì 8 settembre con Rose Villain, Salmo, Marten Horger, Afrojack e Topic. Sabato 9 settembre saranno on stage Grimix, Miles, Marc Benjamin, Goodboys, Gabry Ponte, Morten e Don Diablo in esclusiva italiana.

Nel rispetto della natura, tutte le aree del festival saranno plastic free e non verrà utilizzata plastica monouso ma compostabile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA