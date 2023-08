Donna di 194 kg ha bisogno di cure, intervengono i pompieri

Aveva bisogno di assistenza medica, ma per via del suo peso è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. È accaduto questo pomeriggio in via De Pretis a Milano, quando gli operatori del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), allertati dal personale del 118 intervenuto sul posto, hanno soccorso una donna affetta da obesità che pesava 194 chili. Attraverso una tecnica particolare e con l'utilizzo di una speciale toboga, i vigili del fuoco sono riusciti a calarla al piano terra, dove i medici del 118 hanno potuto visitarla.



