Sticchi, a Monza fase avanzata dei lavori di sicurezza

Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci, spiega che "abbiamo fretta: devo sedermi al tavolo con Liberty Media, siamo a due anni dalla scadenza del contratto per la Formula 1 a Monza". L'occasione è la presentazione del Gp d'Italia, proprio all'Autodromo nazionale. "Monza ha 100 anni e siamo felici di poter contribuire che la storia continui. Siamo in fase concretamente avanzata per i lavori dei sottopassi e di ripavimentazione della pista, l'impegno che avevamo assunto per il 2024 terminerà nei tempi giusti. Siamo in una fase avanzata riguardo alla sicurezza. Entro metà ottobre riceveremo le offerte da parte delle imprese, i lavori potrebbero iniziare a novembre. Stiamo anche lavorando per l'approvazione di altre cose che intendiamo fare, come la copertura dei box per la sostituzione delle tribune e il recupero della pista dell'alta velocità".



