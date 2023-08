Salto ostacoli: domani cerimonia di apertura degli Europei

Grande attesa a Milano per gli Europei di salto ostacolo Open to meraviglia - Fei Jumping European Championship Milano 2023, all'Ippodromo Snai San Siro.

Taglio del nastro previsto per domani con una delle giornate più emozionanti: la cerimonia d'apertura in cui sfileranno le bandiere delle ventiquattro nazioni in gara mentre gli atleti riceveranno il primo caloroso saluto da parte del pubblico.

Attesi all'Ippodromo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala con Fabio Schiavolin, ad di Snaitech e presidente del Comitato Organizzatore, insieme a Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, Paolo Bellino, ad e direttore generale RCS Sports&Events, Sabrina Ibañez, segretario generale della Federazione Equestre Internazionale, e Marco Di Paola, presidente Fise.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA