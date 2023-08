Una porzione di rocce si è staccata, a causa del maltempo, ieri sera a Bisuschio (Varese).

Alcune rocce sono rovinate verso valle, sorpassando delle reti di protezione e fermandosi in alcuni giardini di abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese. Dopo un sopralluogo, a titolo precauzionale si è reso necessaria l'evacuazione di quattro famiglie per un totale di sedici persone.

Non ci sono stati feriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA