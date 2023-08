F1: A.Fontana, la Lombardia per Monza ci sarà sempre

La Lombardia ci sarà sempre. Sono queste le parole che il governatore lombardo, Attilio Fontana, sceglie per ribadire il sostegno della Regione per il futuro del Gp a Monza. "Dimostreremo a Liberty la nuova Monza, che non è soltanto storia, ma anche presente e futuro. Ognuno farà la sua parte. L'invasione di pista qui a Monza è un'emozione unica e irripetibile".

"Siamo al 95% del venduto, qualche biglietto è ancora disponibile". Giuseppe Redaelli, presidente della Sias (la società che gestisce l'autodromo), fa la conta dei tagliandi disponibili in vista del Gp di Formula 1 a Monza. "La vendita era partita molto bene, poi è rallentata in estate e qualche biglietto ancora c'è. Fare il tutto esaurito sarebbe molto bello", prosegue Redaelli, "e non siamo molto distanti. Ben vengano i ritardatari, anche perché le condizioni meteo durante i giorni del Gp non sono negative".

Al Gp d'Italia a Monza potrebbe essere presente Brad Pitt, impegnato nelle riprese del nuovo film dedicato al mondo della Formula 1. Così come era avvenuto al Gp di Silverstone, altra sede delle riprese della pellicola, l'attore americano dovrebbe arrivare a Monza durante il lungo fine settimana del Gp per alcune riprese del film prodotto da Apple



