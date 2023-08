A settembre torna Mantova Libri Mappe Stampe

Il mondo dell'antiquariato si dà appuntamento a Mantova il 16 e il 17 settembre per la mostra mercato Mantova Libri Mappe Stampe, con più di 55 espositori da tutta Europa.

La città virgiliana nel 1975 dette i natali a "Il Frontespizio", il primo evento nazionale dedicato a libri, stampe antiche e cartografia d'epoca. Dopo un'interruzione di questa fiera, con il nuovo nome "Mantova Libri Mappe Stampe", nel 2019 è rinata la manifestazione che porta avanti la tradizione con una proposta espositiva altamente qualificata.

"In questa ripresa, dal 2019 ad oggi, abbiamo visto una crescita esponenziale in termini di partecipazione. Oltre a fedeli collezionisti provenienti anche da oltreoceano, sono numerosi i giovani partecipanti, sempre più interessati all'antiquariato librario che trovano nella nostra esposizione proposte adatte a tutte le tasche. Oggi il collezionismo approda anche al digitale, non è raro trovare influencer del settore alla ricerca di rarità, un modo per ampliare la rete delle conoscenze sulle stampe antiche e coinvolgere sempre più persone" ha detto Elisabetta Casanova, curatrice della manifestazione.

Negli anni sono passati tra le mani di espositori e collezionisti pezzi come il Templum Vaticanum et Ipsius Origo di Carlo Fontana del 1694, tra i primissimi testi che trattano di architettura, e La geografia di Claudio Tolomeo del 1561, il primo atlante che raffigura il mondo moderno in due emisferi.

Tra gli elementi di punta della prossima edizione ci sono una litografia di Pablo Picasso del 1951 e una di Joan Mirò del 1971, due litografie a colori di Marc Chagall firmate e numerate in soli 40 esemplari, un'acquaforte di Rembrandt del 1654 e una di Giambattista Tiepolo del 1745, fornite dallo Studio Fabrizio Pazzaglia di Urbino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA