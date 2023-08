Trenord riattiva la linea S12 tra Melegnano e Milano-Bovisa

Trenord ha riattivato da oggi la linea S12, con 8 corse che collegano le stazioni di Melegnano e di Milano Bovisa Politecnico. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il collegamento è "il primo passo verso l'attivazione della nuova linea che prevedrà, dopo rilasci infrastrutturali, il collegamento fra Melegnano e Cormano/Cusano Milanino".

Da oggi sono inoltre attivi nuovi collegamenti su altre direttrici ferroviarie come le linee S8 Milano-Carnate-Lecco ed S9 Saronno-Albairate e le linee regionali Milano-Erba, Brescia Parma, Milano-Novara Nord, e Laveno-Varese-Milano Con questi potenziamenti Trenord arriverà a garantire un'offerta complessiva di 2.222 corse a partire da lunedì 11 settembre.



