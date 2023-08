Smottamenti e allagamenti nel Comasco, strada chiusa

Smottamenti e allagamenti si sono verificati a Blevio, nel Comasco, in seguito alle forti e persistenti piogge delle ultime ore. La strada provinciale Lariana, ex statale che collega Como a Bellagio è stata chiusa per permettere gli interventi dei vigili del fuoco. Sassi e detriti sono stati portati a valle dai torrenti che scendono dalla montagna.

E' stato chiuso anche un tratto della Statale dello Stelvio, in provincia di Sondrio, prima di Bormio. la località turistica non è comunque isolata e il traffico al momento viene deviato sulla viabilità provinciale.

E' invece stata riaperta, dopo una chiusura di alcune ore, la statale 294 in provincia di Bergamo, dove in valle di Scalve si è verificata una tromba d'aria. La strada era stata chiusa a causa di una frana causata dal maltempo.



