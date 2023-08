Blackout a Brescia, controsoffitti di un market cede a Varese

Ha causato danni in tutta la Lombardia il maltempo che da ieri flagella la regione.

A Varese venti auto sono state danneggiate dal crollo del controsoffitto di un supermercato Lidl, la notte scorsa: la struttura ha ceduto sotto il peso di acqua e vento ed è crollata sulle automobili senza causare feriti.

A Brescia il vento ha causato il crollo di alcuni alberi in centro città, in piazza Tebaldo Brusato proprio davanti al Comando provinciale dei carabinieri. Gli alberi caduti che hanno tranciato i fili della corrente lasciando al buio i residenti. E sempre a causa dei danni del maltempo la linea ferroviaria Treviglio-Cremona è stata bloccata per tre ore questa mattina.

Dopo l'intervento dei tecnici di Rfi, i treni hanno ripreso a circolare regolarmente poco prima delle 9.



