Perforano da fuori il muro di casa, colpo della 'banda del buco'

La banda del buco ha colpito in Brianza. Alcuni ladri, approfittando del periodo di vacanze dei proprietari di una casa di Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, hanno rubato in una casa facendo un buco nella parete esterna dell'abitazione.

Ad accorgersi del furto avvenuto a inizio settimana, e dare l'allarme ai carabinieri sono stati nei giorni successivi alcuni passanti che hanno visto la voragine. Sulla vicenda, riportata dalla Gazzetta dell'Adda, stanno investigando i militari di Pioltello. L'ipotesi è che i ladri siano stati confusi per muratori.

Una volta che si sono aperti un varco, i ladri hanno smurato la cassaforte, che hanno portato via per poi aprirla con calma successivamente.



