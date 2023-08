Milan: Pioli, due passi avanti rispetto a Bologna

"Il nostro obiettivo è lottare per due competizioni. La squadra ha fatto due passi avanti rispetto a Bologna. Abbiamo fatto tante cose buone, ma possiamo fare anche meglio. Dobbiamo continuare così, conoscendoci meglio e diventando sempre più squadra". Così il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, la vittoria contro il Torino.

"Come organico siamo già a buonissimo punto, ma vedremo nei prossimi giorni. Il club è sempre attento e molto propositivo, vedremo cosa succede - ha aggiunto l'allenatore rossonero -. Se arriverà un attaccante? Giroud è un grandissimo giocatore, ma è chiaro che quando ci sarà la Champions, volendo essere competitivi in entrambe le competizioni, nessuno potrà garantirti il 100% per tutta la stagione. Più soluzioni abbiamo e meglio sarà. In questo momento siamo al completo, ma poi la società vedrà cosa fare. Krunic resterà? Sì", ha concluso Pioli.





