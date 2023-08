Imbrattano una chiesa antica, denunciati 5 turisti stranieri

Cinque giovani, tutti maggiorenni, di nazionalità francese, che hanno imbrattato gli affreschi di una chiesa antica, sono stati denunciati dai carabinieri forestali della caserma di Grosotto (Sondrio). I militari li hanno sorpresi nell'atto vandalico dopo che, nella notte, i cinque ragazzi francesi avevano campeggiato abusivamente vicino all'edificio sacro di epoca medievale, situato in montagna, da qualche tempo al centro di un importante restauro e scavi archeologici per riportarlo interamente alla luce. Un lavoro coordinato dalla Soprintendenza Archeologia e Beni Culturali d'intesa con il Comune di Valdidentro e il Parco Nazionale dello Stelvio entro il cui territorio si trova.

Gravi i danni causati agli affreschi che dovranno essere quantificati nelle prossime ore. "Le scritte e i disegni che hanno imbrattato gli affreschi sono un fatto di rilevante gravità - afferma Franco Claretti, direttore del Parco Nazionale dello Stelvio - e rappresentano uno sfregio a un bene culturale di cui il Parco ha promosso il recupero e la piena valorizzazione. Ringrazio i carabinieri Forestali di Valdidentro per il tempestivo intervento che ha ha portato all'immediata individuazione dei responsabili".



