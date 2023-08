: Palladino, gara con l'Inter ci ha fatto arrabbiare

"Abbiamo fatto una grande partita, non perfetta perché abbiamo concesso su qualche piccola disattenzione. La partita con l'Inter ci ha fatto arrabbiare un po', siamo stati davvero bravi". Così Raffaele Paladino dopo la vittoria per 2-0 del suo Monza sull'Empoli. Palladino fa un'analisi anche dei singoli: "Ciurria a sinistra? Non è stata una mossa a sorpresa, lui può giocare ovunque. Anche Birindelli ha giocato bene, mi servivano due giocatori con il piede giusto nella loro posizione".

Dopo la doppietta di Colpani, che ha deciso la sfida con l'Empoli, Palladino dice che "no, non siamo comunque a posto così con gli attaccanti, nonostante i due gol di Andrea. Là davanti qualcosa ci serve comunque".

L'allenatore del Monza ci sorride su, ma spiega che i biancorossi continuano a essere sul mercato: "Siamo in perfetta sintonia con la società, vedremo".



