A Milano riaprono i parchi Sempione e Montanelli

A Milano da domani riapriranno per i cittadini due grandi parchi che erano stati chiusi dopo il nubifragio dello scorso 25 luglio, che ha causato gravi danni alle piante, ovvero il Parco Sempione e i Giardini Montanelli.

Erano stati chiusi, insieme a tutti i parchi recintanti della città. per motivi di sicurezza da un'ordinanza del sindaco, Giuseppe Sala, che aveva assicurato l'impegno per riaprirli entro fine agosto.

I due parchi, come spiega il Comune, tornano fruibili senza preclusioni, sulla base delle indagini e dei relativi interventi eseguiti dagli agronomi incaricati.

L'obiettivo del Comune di Milano è quello di riaprire tutte le aree verdi recitante della città entro la fine di agosto. Sono oltre 200 quelle presenti in città, dai veri e propri parchi fino a spazi di piccole dimensioni, e al momento ne sono stati riaperti circa la metà dopo la chiusura in seguito ai danni del nubifragio.

"Da domani riapriamo integralmente il Parco Montanelli e il Parco Sempione, non ci saranno aree precluse ai cittadini e alle cittadine - ha spiegato l'assessora al Verde e Ambiente del Comune di Milano Elena Grandi -. La giornata di oggi è dedicata rimuovere gli ultimi rami, Amsa sta lavorando in parallelo con il gestore del verde urbano, Avr, per riportare alla piena fruibilità tutti gli spazi. Restituiamo al loro utilizzo tutte le aree giochi, le aree cani e le aree fitness che erano state fortemente danneggiate. Sono molto contenta che si possano aprire questi due parchi in sicurezza con qualche giorno d'anticipo rispetto a quello che ci eravamo prefissati, è stato un grande sforzo condiviso ma, con l'impegno di tutte e tutti, ce l'abbiamo fatta".



