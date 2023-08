A Milano il 23 agosto il giorno più caldo da 260 anni

In 260 anni di storia, non è mai stato così caldo a Milano come il 23 agosto: lo rende noto Arpa Lombardia, spiegando che da quando la stazione di Milano Brera registra i dati di temperatura, ossia dal 1763, non si è mai registrata una temperatura media giornaliera di 33 °C come quella di mercoledì scorso, che ha superato il precedente primato di 32.8 °C, registrato l'11 agosto 2003.

La lunga e intensa ondata di caldo, iniziata intorno a Ferragosto, ha raggiunto il suo apice nelle scorse ore, facendo registrare diffusamente in pianura e sull'Appennino valori massimi tra 35 e 39 °C, ma toccando in qualche caso anche i 40 gradi.

Un nuovo record è stato registrato anche per la temperatura minima più elevata, giovedì 24 agosto con 28.9 gradi, mentre il valore massimo ha raggiunto i 37.8 senza intaccare il primato dell'11 agosto 2003 di 38.3. Il caldo intenso e anomalo ha colpito anche le Alpi: dal 19 agosto, ogni giorno le temperature hanno superato i 20 a 2200 metri, mentre a 3000 metri sono stati rilevati valori massimi fino a 16. A portare un po' di sollievo, i primi temporali arriveranno nel pomeriggio di sabato 26 su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale, e potranno già essere di forte intensità con grandine di medio-grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Domenica 27 sono previsti tempo instabile e nuvolosità in aumento per tutta la giornata su Alpi, Prealpi e pianura occidentale: temporali intermittenti, ancora con possibilità di fenomeni intensi, e temperature massime in calo fino a 25-28 °C. Lunedì 28, invece, tutta la Lombardia sarà interessata dal passaggio della perturbazione, con cielo ovunque molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali diffusi e accumuli di pioggia da moderati a forti. In pianura le temperature minime oscilleranno tra 19 e 23 °C, le massime tra 23 e 27 °C.



