'Strade Sicure', con i militari più controlli a Monza

Dal prossimo primo settembre le pattuglie di 'Strade Sicure' saranno impiegate in attività di vigilanza nelle aree delle stazioni ferroviarie di Monza, Lissone e Seregno, in particolare negli orari di maggiore afflusso di utenti. Lo ha stabilito il 'Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica' al termine della riunione che si è tenuta oggi, convocata dal prefetto di Monza Patrizia Palmisani. Inoltre, a Monza i militari assicureranno la vigilanza delle principali piazze del centro cittadino, in particolare nelle ore serali.

"Il Prefetto Palmisani - si legge in una nota della prefettura di Monza - ha voluto rivolgere un saluto e un ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze Armate che a breve si troveranno ad operare sul territorio provinciale. "Il nuovo inserimento della provincia di Monza e della Brianza nell'operazione 'Strade Sicure' è certamente - ha osservato il prefetto - indicativo dell'attenzione delle Istituzioni centrali a questo territorio".



