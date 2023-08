Risse e aggressioni, questore Milano chiude bar per dieci giorni

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, ha sospeso per dieci giorni della licenza del locale "Glass Music Restaurant" a Sesto San Giovannni (Milano) in quanto lo scorso luglio i poliziotti erano intervenuti nei pressi del bar per soccorrere una persona ferita gravemente da un'arma da taglio, con una prognosi di 90 giorni di guarigione.

Gli agenti avevano sentito diversi testimoni, tra cui un amico della vittima, che aveva raccontato di essere stato avvicinato da un uomo che li aveva minacciati brandendo una bottiglia di birra. A questo si erano aggiunti altri e ne era nato uno scontro, in cui erano state usate cinture e una mannaia.

Lo scorso ottobre un'altra persona aveva denunciato di esser stata aggredita, mentre usciva dal locale con amici, da un gruppo di ragazzi con cinture e mazze di legno. Era stata colpita e derubata del borsello con il telefono cellulare e altri effetti personali. Aveva riportato varie ferite, tra cui una giudicata guaribile in 30 giorni per la frattura delle ossa nasali.

Tra il luglio del 2022 e lo scorso marzo i poliziotti erano intervenuti più volte nelle vicinanze del locale per segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica con urla, schiamazzi, musica ad alto volume e risse. Lo scorso marzo gli agenti del Commissariato Sesto San Giovanni erano infine intervenuti per un'altra aggressione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA