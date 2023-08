Loftus-Cheek, il Milan ha il dovere di pensare a vincere

"Come squadra e come singoli, abbiamo il dovere di pensare di vincere, sia in Champions sia in campionato" dice il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek, protagonista dell'evento organizzato dal club con i primi 70 tifosi intervenuti nello store rossonero in Galleria San Carlo, a Milano,.

"Riuscire a trovare la prima vittoria, lunedì, è stato perfetto", spiega riferendosi allo 0-2 di Bologna. "Ora vogliamo dare continuità e continuare a migliorarci". Loftus-Cheek parla poi dei suoi nuovi compagni: "Pulisic? Un top player, un grande talento. Tutti i ragazzi sono fantastici, ma Reijnders mi ha impressionato: è molto affamato".



