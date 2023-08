Controlli della Polizia nella zona dello shopping a Milano

Ieri pomeriggio a Milano gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nella zona di corso Buenos Aires, una delle vie più frequentate dello shopping di Milano, nel corso del quale sono state controllate 244 persone, di cui 61 risultate con precedenti di polizia, e 39 veicoli.

Il servizio predisposto dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi - spiega la Questiua - era finalizzato alla prevenzione di furti e rapine in un'area che, anche ad agosto, è interessata da una notevole presenza di turisti e clienti dei numerosi negozi. Sono stati impiegati, in quatto posti di controllo, agenti del Commissariato Città Studi, delle Volanti con cani antidroga, della Polmetro e della Bike ma anche della Polizia Scientifica e del Reparto Mobile. Nove stranieri sono stati accompagnati in questura per accertamenti sulla loro identità.

Due sono stati denunciati per violazione del Foglio di via obbligatorio e l'altro per il possesso di un coltello.

I poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato un 58enne italiano per spaccio di droga. Già arrestato nel 2018, è stato trovato in possesso di tre involucri di cocaina mentre serviva i clienti in un negozio di alimentari in via Vitruvio del quale non risulta dipendente. In quello in cui lavora effettivamente sono stati trovati un bilancino di precisione, oltre 5mila euro in contante e un etto di cocaina in involucri nascosti in pacchetti di sigarette.

Un marocchino di 42 anni che viveva nell'appartamento dell'arrestato è stato denunciato in stato di irreperibilità perché nei suoi jeans sono stati trovati quasi 10 grammi di cocaina.



