Al del Gp di Monza Fanzone con i piloti tributo alla Ferrari

Piloti e team principali sul palco per incontrare il pubblico, parata con le auto storiche e un tributo alla Ferrari 499P regina di Le Mans. Questo e altro animerà la Fanzone del 94° Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023, in programma domenica 3 settembre all'Autodromo Nazionale Monza. Si parte giovedì 31 agosto, con l'apertura dell'area che sarà a ingresso libero, dove si potranno incontrare i piloti di Formula 2 e Formula 3.

Da venerdì la Fanzone darà spazio ai protagonisti della F1 con piloti e team principal.

Sabato mattina saliranno sul palco i piloti Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alpine e Haas. E proprio alla Ferrari è dedicato un tributo con l'esposIzione di monoposto e vetture a ruote coperte tra cui spicca la 499P, la Hypercar, che ha regalato al Cavallino una vittoria, che mancava da 58 anni, alla 24 Ore di Le Mans, con l'equipaggio formato da Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado. Proprio Giovinazzi, impegnato a Monza come pilota di riserva della rossa, sarà tra i protagonisti in Fanzone. Ma le Ferrari sono anche vere e proprie opere d'arte e come tali verranno esposte carrozzerie di alcuni esemplari che hanno fatto storia.

In Fanzone si potranno, inoltre, ammirare le vetture storiche con le quali i piloti saluteranno il pubblico, durante la tradizionale parata della domenica mattina. Il pre gara sarà caratterizzato da una danza tricolore sulle note del violino elettrico suonato da Andrea Casta. A cantare l'inno di Mameli, a pochi minuti dal via, sarà invece il Volo. Il trio sarà accompagnato dalle note della banda della Polizia di Stato. A suggellare l'evento, l'ormai tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori.



