A Milano riaprono altri 14 parchi dopo i danni del nubifragio

A un mese dal violento nubifragio che ha colpito Milano lo scorso 25 luglio, la situazione sta tornando alla normalità anche nelle aree verdi, devastate dalla violenza del vento e della pioggia e rimaste in gran parte chiuse per un'ordinanza del sindaco, Giuseppe Sala. Da domani il Comune di Milano riapre altre 14 aree verdi la cui fruibilità era stata fino ad ora vietata.

Tra queste, il parco Emilio Alessandrini, in cui vengono riaperte ai cittadini anche due aree giochi, tre campi bocce e gli orti condivisi, parco San Celso, il campo giochi e da basket di via Ponte Nuovo, i giardini recintati Giulietti-Padova, il giardino di via Meucci, il parco giochi comunale e l'area cani tra le vie Macchi, Venini e Pier Luigi da Palestrina. E ancora, il giardino Marcello Candia, il parco pubblico Pampuri, il giardino Balduccio da Pisa-Calabiana con campetto da basket, il giardino Bazzega e Padovani, il giardino Gianluigi Bonelli, parco dei Pioppi, parco pubblico Ca' Granda e il giardino recintato via Benefattori dell'Ospedale con le sue aree giochi.

La riapertura delle aree verdi è resa possibile, come ricorda il Comune, dal lavoro di tecnici e agronomi che compiono sugli alberi indagini e operazioni di ripristino, laddove necessarie (abbattimento, potatura o bonifica). All'esito degli interventi viene rilasciata la relazione di fruibilità in completa sicurezza.



