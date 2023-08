Paura ma lievi conseguenze per un bimbo di tre anni che stamani è sfuggito alla madre davanti all'Uffico immigrazione della questura in via Montebello a Milano ed è stato investito da un taxi che, pur andando a bassa velocità, non è riuscito in tempo a fermare la sua corsa.

Il bimbo non ha avuto lesioni ma è stato portato in via precauzionale in ospedale.

Sul posto gli agenti della Polizia locale.



