Precipita in un dirupo, muore 76enne in Valchiavenna

In una zona impervia del territorio comunale di Madesimo, in provincia di Sondrio. ha perso la vita oggi pomeriggio un uomo di 76 anni che, secondo le prime informazioni, sarebbe precipitato in un burrone.

All'arrivo dei soccorritori del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Madesimo e dei volontari del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna per l'anziano non c'era più nulla da fare. Stava facendo un'escursione nei boschi della Valchiavenna quando è avvenuta la disgrazia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA