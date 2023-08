James Blunt torna in Italia per una data unica a Milano

James Blunt e la sua band suoneranno in Italia in un'unica data al Mediolanum Forum di Milano sabato 2 marzo 2024, in occasione del Who We Used To Be Tour per l'uscita dell'omonimo album, previsto per il 27 ottobre. E' il primo album in studio dell'artista da 'Once Upon A Mind' del 2019.

I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti My Live Nation dalle 10:00 di martedì 29 agosto. Per accedere alla presale basta registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle 10 di venerdì 1 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

"Non riesco a trovare le parole per dire quanto sono felice di tornare in tour nel 2024" dice James Blunt. "Il mio nuovo album è stato incredibilmente divertente da scrivere e da registrare, e alcuni nuovi pezzi riusciranno senza dubbio a farvi tornare a ballare. Non vedo l'ora di lanciarmi su di voi nell'arena più vicina a voi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA