In Lombardia ancora caldo e afa, domenica il calo termico

Bisognerà attendere domenica per avere un po' di tregua in Lombardia dal grande caldo e dall'afa di questi giorni, con temperature massime che arrivano tra i 36 e i 41 gradi e che non si abbassano molto nemmeno durante la notte. Proprio domenica infatti, secondo le previsioni di Arpa Lombardia, ci sarà una spiccata variabilità con rovesci o temporali diffusi sui rilievi e sulla pianura occidentale, che porteranno un forte calo delle temperature massime su buona parte della regione.

Fino a quel momento però bisognerà combattere ancora con l'afa e le alte temperature. Oggi è previsto ancora un forte disagio di calore, avverte Arpa, e lo stesso tra giovedì e venerdì con massime previste tra 36 e 41 gradi. Sabato ci sarà un parziale cedimento dell'alta pressione con temperature ancora relativamente alte in pianura orientale ma temporali forti sulle Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale tra il pomeriggio e la sera.



