GardaLo! torna a illuminare di cultura i porti del lago

Torna con la sua seconda edizione, per illuminare di cultura e di arte i porti del Garda, il festival GardaLo!, organizzato dal Vittoriale degli Italiani e GardaMusei e nato da un'idea di Giordano Bruno Guerri e dell'artista Marco Nereo Rotelli.

Da venerdì 8 settembre a domenica 1 ottobre i porti di Desenzano, Sirmione e Toscolano Maderno e le navi Navigarda saranno illuminati dalle luci d'artista e dalle parole di diversi poeti. Saranno illuminate anche alcune navi ormeggiate nei porti, dove verranno proiettate scritte luminose che diffonderanno messaggi di pace e rispetto per l'acqua.

All'installazione luminosa notturna fa seguito quella diurna.

Alcune imbarcazioni saranno per l'occasione impreziosite dall'installazione artistica Vola alta, parola (da un verso di Mario Luzi): 200 piccole bandiere intarsiate con le parole di poeti contemporanei, realizzate ancora da Marco Nereo Rotelli con la collaborazione di RiVelami, progetto di riciclo artigianale e Made in Italy che dal 2014 recupera e dona una seconda vita alle vele dismesse trasformandole in articoli di design.

Per quattro domeniche - 10 settembre, 17 settembre, 24 settembre, 1 ottobre - sono previsti anche appuntamenti con i grandi temi di dibattito del nostro tempo a bordo delle navi della flotta Navigarda, che salperanno in mattinata per un itinerario di 2 ore lungo le principali rotte del Lago di Garda.

Appuntamento al 10 settembre con la sezione letteratura, a cura di Luigi Mascheroni, che vedrà ospite l'autore Luca Doninelli.

Il 17 settembre spazio alla sezione giovani con lo psicologo Marco Crepaldi, in dialogo con Giordano Bruno Guerri. Si prosegue il 24 settembre: la nave diventerà il palcoscenico di Patrizia Laquidara, per la sezione spettacolo curata da Viola Costa. E per concludere l'1 ottobre con l'incontro con Cosimo Accoto, Culture innovation advisor, nella sezione innovazione di Giovanni Iozzia.



