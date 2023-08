Da Trenord corse straordinarie per il Gp di Monza

Corse straordinarie e biglietti speciali per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023, che dal primo al 3 settembre animerà l'Autodromo Nazionale di Monza, tra prove e gara: li propone Trenord.

Domenica 3, giorno della gara, 21 corse straordinarie collegheranno Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco, la fermata più vicina all'Autodromo. Per viaggiare sui treni straordinari è necessario pre-acquistare su trenord.it o sull'App il biglietto, a 5 euro andata/ritorno. Gli orari delle 12 corse verso l'Autodromo e delle 9 corse per il rientro a Milano sono disponibili sul sito di Trenord.

In occasione del GP, Trenord ha ideato altri due biglietti speciali, che si possono utilizzare per tutto il weekend, dal primo al 3 settembre. Per chi parte da Milano, è disponibile il biglietto unico "Monza Autodromo treno+bus", che a 10 euro andata/ritorno comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione milanese a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta "Linea Nera" fino al Gate G dell'Autodromo. Da tutta la Lombardia si potrà raggiungere in treno l'Autodromo con il biglietto speciale "Day Pass GP Monza 2023", che a 13 euro comprende il viaggio andata/ritorno da qualsiasi stazione in regione fino a Monza FS o Biassono-Lesmo Parco. Il ticket è valido per un adulto accompagnato da bambini fino ai 14 anni di età.



